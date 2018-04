83 prosent av spurte mener det er for lite parkeringsplasser i ny sentrumsplan

Fakta om undersøkelsen:

I undersøkelsen mottok de 47 svar innen fristen, hvorav 79 prosent av respondentene er næringsdrivende, ansatte eller eiere på Stokmarknes. 17 prosent er fra Melbu, mens de øvrige er fra andre deler av kommunen. Besvarelsene har vært anonyme, også for styret.

– Med en svarprosent på over 30 prosent mener vi at undersøkelsens funn bør kunne vurderes som retningsgivende.

Undersøkelsen er ikke gjennomført etter «vitenskapelig standard». Det har vært mulig for respondentene å svare flere ganger, noe foreninga likevel mener å ha oversikt over at det i liten grad/ingen grad har skjedd.