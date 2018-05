Herlig konsert med Ruben

Hadsel

Det var lavt oppmøte, men allikevel var det topp stemming.Til tross for at det bare var rundt femti oppmøtte hadde det ingen ting å si på stemningen. Showet startet han med å si «Jeg er her for å ha det gøy og det håper jeg dere også har det!» Og gøy ble det. Ruben leverte låt på låt med et energinivå som nådde taket. Publikum danset og sang med. Det ble spilt gamle sanger, den nye singelen og selvfølgelig den mest kjente, «Walls». Som for øvrig har over sytten millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify.

En gang til

Etter siste sang «Walls» takket bandet for seg, men opptredenen var ikke ferdig enda. Publikum nølte ikke med å rope «En gang til, en gang til» når bandet var på tur av scenen. Da var det bare å snu for å spille superhitten om igjen.

Beste konsert hittil

– Det var helt sykt! Det er den beste konserten jeg har spilt hittil. Det er bare den andre konserten jeg spiller som er helt min. Og bandet sitt selvfølgelig. Det var super stemning og folk sang med. Så det var en fantastisk opplevelse, sa Ruben til VA etter konserten. Bandet består av Ruben, Markus Vibokt Vikstvedt på trommer, Henrik Lillehaug på gitar og Bjørn-Helge Gammelseter på keyboard. De sparte ikke på noe under dagens konsert. Videre skal de til Oslo for å spille inn noen låter i studio. Så blir det slipp av den nye singelen hans «The Half» åttende Juni.

Mye på gang

I tillegg til innspillinger av nye låter skal Ruben spille noen konserter i sommer. Han skal opptre på Regnbydagene i Bergen og en del lokale arrangementer rundt om i landet.

– Det skjer ting. Vi har mye å gjøre. Dessverre er det mye av dette som må holdes hemmelig for øyeblikket. Men jeg kan si at Ruben kommer nordover igjen i løpet av sommeren. Avslører manager Mats Solvang.

Digget det

En gruppe tilskuere forteller at det var en av de beste konsertene de har vært på.

– Jeg hadde ikke hørt om han her før, men jeg ble med siden vennene mine skulle hit. Det var super stemning og absolutt verdt det. De som ikke kom i dag kan virkelig angre på det de gikk glipp av. Jeg skal i hvert fall følge med på han fra nå av, sier en fornøyd konsertgjenger.