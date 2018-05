– Vi kunne ha vunnet 8-0

Hadsel

Det ultralokale oppgjøret mellom Stokmarknes' A-lag og B-lag - som nå er i samme divisjon, og dermed spilte seriekamp tirsdag - endte med seier til A-laget.

– Vi vant 2-0. Det var egentlig en grei kamp for a-laget. Vi skaper masse sjanser, men brenner alle sammen. Vi gjør det mer dramatisk enn nødvendig. Ut fra spillet skulle det nok ha vært mer, men vi klarer ikke å sette sjansene våre. Da scorer vi ikke før det har gått 60 minutter. Så blir det 2-0 noen minutter etterpå. Seieren var aldri trua, men det kunne ha blitt flere mål, oppsummerer a-lagstrener Anders Fjeld Eilertsen.

Han ser forbedringspotensiale, selv om kampen gikk lagets vei.

– Vi må opp med tempoet med ballen. Ellers så er det litt vanskelig å være misfornøyd, for ballbesittelsen vår er ganske stor. B-laget har en stor sjanse, vi har masse sjanser vi brenner. I stedet for 2-0 kunne det kanskje blitt 8-0. Prestasjonen er for så vidt bra, men uttellinga er ikke så bra. Det vi må øve på er å sette sjanser. Møter vi lag som er bedre enn dette, blir vi straffa, sier han.