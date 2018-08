- Flott å kunne ta med seg besøket hit

Hadsel

- Været har vi ikke kunnet styre, men det har vært opphold i de kritiske timene, sier Kate Adolfsen-Trabelsi i Stokmarknes Vel.

For tredje år på rad åpnet Markedsdagan torsdag denne uken på Stokmarknes, med 30 utstillere denne gangen.

Ifølge Kate Adolfsen-Trabelsi har ikke regnet hindret de besøkende.

- Folk har kommet i store stimer for å få med seg markedet, sier hun.

En gammel tradisjon

To av de som hadde tatt turen lørdag formiddag var Kari Ann Olsen Lind og hennes tyske søskenbarn Walli Bauer.

- Det er jo en tradisjon med markedsdager her, så da er det jo fint å få det med seg, sier Olsen Lind.

Da VOL snakker med henne og søskenbarnet følger de med på førstnevntes sønn som spiller i Stokmarknes skolekorps.

Bauer smiler fra øre til øre, og Olsen Lind forklarer at tyskeren har fått med seg at dette er en gammel tradisjon som er tatt opp igjen.

- Hun synes det er flott å være her, og jeg synes jo det er flott å ta med besøket hit, konstaterer Olsen Lind.

- Fint at det er litt liv i gatene

Noen andre som hadde tatt turen for å besøke markedet var Anne og Sveinung Amundsen fra Stokmarknes. De synes det er veldig fint med litt liv i gatene.

- Vi er her fordi at vi ønsker å støtte opp om arrangementet og om korpset, sier Anne, som legger til at de har familie som spiller i korpset.

Med nesten fulle bord rundt seg under ett av de oppsatte teltene på torget mener heller ikke hun at regnet har hatt noe å si for oppmøtet.

- Vi sitter jo under tak, så da går det fint, konstaterer hun.

Så å si utsolgt hver dag

En av de 30 utstillerne som har tatt turen til Stokmarknes denne uken er Stian Håskjold fra Bakeri Unseld i Kabelvåg.

- Jeg synes jo litt synd på arrangørene. De har holdt på lenge med planlegging også har vi jo vært veldig uheldig med været, sier han.

Det er første gang Håskjold deltar på Markedsdagan.

- Jeg var her under julegrantenningen i fjor og fikk da høre om Markedsdagan.

Håskjold har så å si solgt ut alle bakervarene sine hver dag, og heller ikke i dag ser det ut til at det kommer til å bli så mye til overs. Folk strømmer jevnlig på for å handle hos ham.

- Jeg er fornøyd, konstaterer utstilleren.

Marked også til neste år

Ifølge Adolfsen-Trabelsi blir det Markedsdaga i Hadsel også til neste år.

- Vi har allerede startet med planleggingen og startet å snakke med utstillere, sier hun.

Da det i år er tredje året på rad markedet har blitt arrangert, vet hun ikke om det er så mye lur lærdom fra årets arrangement de kommer til å ta med seg videre.

- Vi har jo gjort dette noen år nå, men vi planlegger blant annet å investere i noen flere telt. Man vet jo tross alt hvor man bor, slår hun fast.