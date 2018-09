Syklet nesten 2.500 kilometer til fotballkamp

Hadsel

Ingebrigtsen tapte et veddemål for noen år siden der de skulle sykle til en bortekamp i England, men i år ble innsatsen øket. Sammen med kompisen bestemte Ingebrigtsen seg for å sykle «hjemmefra» til England. For Ingebrigtsen ble ruta satt fra Luleå til London, en strekning på nesten 2.500 kilometer.

Etter noen startproblemer, kom han seg på sykkelen i Luleå og syklet friskt av gårde. I dag melder han på Facebook:

– Dag 17, endelig fremme. Long trip, som man sier. Så deilig. En fantastisk sykkeldag i dag også. Nå blir det kamp i morgen!