Bare to dager etter Fæsterålen er ferdig, ble Fæsterålen 2023 1. og 2. september lansert. Årets festival var den største noensinne, men det virker ikke som om fæsterålingene har fått nok.

Allerede lørdag kveld lanserte Fæsterålen neste års utgave og i kveld slapp de de første billettene på Facebook-gruppen «Fæns av Fæsterålen»

– Normalt sett så legger vi de første billettene ut for salg åpent, men i år ble det altså på den gruppa. Den teller i dag 2500 personer, og da synes vi det er rett å belønne dem med de beste prisene, sier Festivalsjæf Stein Inge Pedersen i en melding.

Får besøkende utenfra

Ifølge Meisterlin har Sortlands musikkfest blitt mer og mer populær, også utenfor kommunegrensene. Allerede har en god del utenfra Vesterålen bestilt billetter til neste års folkefest, noe SoMe-sjef Thea Wanderås Fossum mener viser at festivalen er mer enn bare en samling konserter.

– Fæsterålen skal være en fest for oss som bor her, men det er også et omdømmeprosjekt som sprer seg langt utenfor Vesterålen sine grenser. Jeg for eksempel, feira ett år i Vesterålen på lørdagen under festivalen. Fæsterålen gjør meg jo stolt av å bo her, og gjør at jeg snakker positivt om plassen, forteller hun.

200 balubabilletter revet vekk.

De 200 billettene som ble solgt nå er i den billigste klassen, men festivalsjefen mener det skal gå greit å en billett senere som ikke skambanker privatøkonomien.

– Fæsterålen kommer som mange andre festivaler å ha en priskurve som stiger inn mot festivalen. Vi håper jo selvfølgelig at folk skal kjøpe billetter tidlig. Det, sammen med avklarte sponsorer, er det som avgjør hvor store artister vi tør å booke, sier Pedersen.