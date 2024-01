– Ida tilhører den nye generasjonen med ledere i Circle K Norge. For å bli plukket ut til programmet, var hun igjennom en tøff kvalifisering. Nå er hun i gang med utdanningsløpet, og skal lære om stasjonsledelse fra de beste i faget, sier Lene Foldvik, som er ansvarlig for talentprogrammet i ei pressemelding.

Skulle studere, ble vikarsjef

Totalt 11 Circle K-medarbeidere er valgt ut til talentprogrammet i år. I det nye kullet finner vi Ida Johansen (21), som er assisterende daglig leder på Circle K Sortland. Hun er svært fornøyd med talentprogrammet så langt.

– Til nå har programmet vært svært lærerikt og gøy. Jeg har alltid vært glad i skole, så dette er midt i blinken for meg, ikke minst fordi jeg kan ta med meg alt jeg lærer og bruke det på stasjonen, sier Johansen i pressemeldinga.

Stasjonskarrieren begynte da hun var 17 år. Da tok hun alt hun kunne få av helgevakter og tilkallingsvakter på Sortland-stasjonen.

Samtidig var det ikke egentlig meningen å bli værende.

– Planen var egentlig å reise ut høsten 2021 for å studere, men så følte jeg meg ikke helt ferdig hos Circle K ennå. Jeg begynte å jobbe fast i ukedagene, og i fjor fikk jeg mulighet til å ta over som daglig leder mens sjefen var i foreldrepermisjon. Dét ga skikkelig mersmak, sier Johansen.

Faktisk ble både stasjonssjefen og den regionale salgssjefen så imponerte over hva 21-åringen fikk til, at de anbefalte henne å søke på selskapets talentprogram. Nå gleder Ida Johansen seg til fortsettelsen:

– Jeg skulle jo uansett studere, så hvorfor ikke ta studiene her mens jeg jobber i Circle K? Trivselen er høy, og dette føles helt rett for meg. Én dag har jeg lyst til å drive min egen stasjon – eller kanskje bli salgssjef eller jobbe på hovedkontoret. Med talentutdanningen er jeg et steg nærmere, sier hun.

Gode ledere

Talentprogrammet ble ifølge pressemeldingen grunnlagt helt tilbake i 2004 for å utvikle gode lederemner på stasjonene. Siden den gang har nesten 200 medarbeidere fullført den Circle K-finansierte lederutdanningen.

– Et flertall av dem som har gjennomført talentprogrammet jobber fremdeles her. Mange bekler nøkkelroller på stasjonene, i nettverket og på hovedkontoret. I et tidvis svært trangt rekrutteringsmarked er dette oppsiktsvekkende bra, sier Lene Foldvik.

Gjennom talentprogrammet lærer elevene alt om stasjonsøkonomi, personaladministrasjon og salgsledelse. Utdanningen er lagt opp med både teoretisk innføring og praktiske oppgaver som skal gjennomføres på arbeidsplassen.

– Talentprogrammet hjelper oss med å få fram nye generasjoner med gode ledere, sier Foldvik.