Foto: Jely Dawt/ Hadsel vgs

Klasse 1: 10-13 år

Vinnerfilmen ble «Gamlisær på gangsterhjem»

Filmen er laget av elever i 7. klasse ved Sigerfjord skole: Henrik Remen, Patrick Elvehøy, Madelen Myhre, Sigrid Wulff Johansen og Maricka-Charlotte Nygaard-Bendiksen.

De nominerte var: • Det mystiske lyset / elever i 6.klasse Maurnes skole • Gamlisær på gangsterhjem / elever i 7. klasse Sigerfjord skole • Et lite mord / Eldgrim Sandvin og Helge Jakobsen fra Melbu, laget på fritid

Foto: Jely Dawt/ Hadsel vgs

Klasse 2: 14-16 år

Vinnerfilmen ble «Sak no28» Filmen er laget av: Vlada Sirenko og Valeriya Zhupanskaya. Filmen er laget på fritid. Vlada og Valeriya går på Sortland ungdomsskole.

De nominerte var: • alt for tidlig påskekrim / elever i 9C: Ask, Gard, Ian og Johanne Sortland ungdomsskole • Enter code / elever Valgfag Produksjon for scene Stokmarknes ungdomsskole • Sak no28 / Vlada Sirenko og Valeriya Zhupanskaya Sortland ungdomsskole / laget på fritid

Foto: Jely Dawt/ Hadsel vgs

Klasse 3: 17-20 år

Vinnerfilmen ble «Nightlight» Filmen er laget av: Therese Hansen, Natdanai, og Jens Martin fra Hadsel videregående skole.

De nominerte var: • The Ouija board / Jely & Sunita Hadsel vgs, laget på fritid • Lyset / Maren Antonsen Hadsel vgs • Nightlight / Therese Hansen, Natdanai, og Jens Martin Hadsel vgs

Foto: Jely Dawt/ Hadsel vgs

Juryens spesialpris

Vinnerfilmen: Real orange Filmen er laget av: Telma Brauten og Meea Viitasalo Filmen er laget på fritid. Telma og Meea går i 10. trinn Sortland ungdomsskole.

Foto: Jely Dawt/ Hadsel vgs

Temaprisen

Vinnerfilmen: Det mystiske lyset Filmen er laget av elever i 6.klasse ved Maurnes skole: Marie, Casper, Isabell, Oline, Tord, Amalia, Milian, Lucas, Adrian, William, Mariann, Jennie og Arne