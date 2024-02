I en uttalelse fikk Fremskrittspartiets gruppeleder i Nordland fylkesting, Rune Østergren, med seg flertallet i Nordland fylkesting på at det bør satses på kjernekraft.

– Så vidt jeg vet er dette det første fylkestinget i Norge som har tatt et så tydelig standpunkt og ber staten legget til rette for kjernekraft, sier en fornøyd gruppeleder Østergren.

– Kjernekraft er løsningen

Østergren viser til at det er fremhevet av Statnett, at frekvensstabiliteten i nettet kan være truet allerede om fire år, på grunn av for mye omformerbasert kraft som sol og vind.

– Løsningen er imidlertid enkel, vi må satse på kjernekraft. Og det haster, argumenterer Østergren.

Samles i allianser

Østergren mener tilgjengelig stabil strøm er et uomtvistelig fundament, dersom vi skal lykkes i etableringer og tilvekst av arbeidsplasser i tiden fremover.

– Vi ser Europeiske land samle seg i allianser for kjernekraft, på samme måte som norske kommuner samler seg i allianser for kjernekraft. Kjernekraft vokser frem som et stort industrieventyr i seg selv, der Norge bør posisjonere seg så raskt som mulig, underbygger Østergren.

– Vi må ikke stå på sidelinjen

Gruppeleder Østergren mener industrieventyret som ligger i utvikling av kjernekraft, legger fundament for videre industriutvikling, og det har alltid vært slik at utvikling tar oss fra mindre til mer effektivt.

– Kjernekraft er det mest effektive vi har på alle målbare parameter, og vi har en mengde momenter som bør på plass hvis Norge ikke skal stå igjen på sidelinjen i en utvikling som uansett kommer - med eller uten oss, sier Østergren.

Arbeidsplasser og teknologigodkjenning

Reaktorteknologier som har fått teknologigodkjenning i land som USA, Canada, Storbritannia, Sverige, Finland og Frankrike, bør kunne automatisk godkjennes i Norge.

– Tekniske standarder benyttet for reaktorgodkjenningen i opprinnelseslandet bør også tillates benyttet i Norge. Dette vil være særlig viktig for en framtidig norsk leverandørindustri som dermed enklere vil kunne forsyne internasjonale markeder, påpeker Østergren.

Arbeidsplasser og utdanning

For at Norge skal ta størst mulig del i den nukleære verdikjeden som vokser frem, må man sikre tilstrekkelig tilfang av egnet og nødvendig kompetanse.

– Vi må tilpasse og utvide norske utdanningsprogrammer, samt legge til rette for allokering og tilpasning av kompetanse fra relevante industrier, som petroleumsindustrien og skipsindustrien, argumenterer Østergren.

Natur og klima i sammenheng

Østergren mener man ved utvidelse av ny energiinfrastruktur må sørge for at teknologier og løsninger med lavest mulig arealbehov per leverte energienhet og pålitelige effektenhet prioriteres.

– Prioriteringen bør reflekteres gjennom all form for aktiv næringspolitikk, underbygger Østergren.

Nasjonal sikkerhet i sammenheng med energi

Han mener også at det må anerkjennes og reflekteres gjennom konkret politikk, at stabil og pålitelig energiforsyning, som nasjonen Norge selv besørger, er nødvendig for rikets forsyningssikkerhet.

– Det handler, i forlengelsen av dette, om hele nasjonens helhetlige sikkerhet, argumenterer Østergren.

Kort saksbehandling

Avslutningsvis mener Østergren at saksbehandlingstiden for konsesjon på kjernekraft må ned.

– Dette er viktig for at den norske befolkning og norske aktører så tidlig som mulig skal kunne gi uttrykk for sine meninger om prosjektet, avslutter Østergren.