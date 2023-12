Dette står å lese i en pressemelding.

Fra sommeren lanserer Ving charterflyvning fra Evenes til solfylte Mallorca.

Mallorca har i mange år vært en populær destinasjon for mange nordmenn. Nå blir øya enda mer tilgjengelig for de som bor i nord, og særlig i Hålogaland.

– Vi er glade for å kunne tilby direkte charter fra Evenes til Mallorca, og vi tror dette vil gi et fantastisk tilbud for reiselystne i regionen, sier landssjef i Ving, Marie-Anne Zachrisson i pressemeldingen.

Det blir Norwegian som flyr Ving sine gjester til Mallorca neste sommer. Den første flyvingen går den 7. mai og det er ukentlige flyavganger frem til den 1. oktober 2024.

Ving er for øvrig Norges største reisearrangør med reiser til mer enn 170 reisemål i over 40 land.