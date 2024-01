27-åringen har de siste årene blitt et kjent ansikt for mange, både som artist og realitydeltager.

I 2020 debuterte Magnussen i Paradise Hotel, og etter det har han dukket opp i både Ex on the Beach og Good Luck Guys Norge.

Denne våren blir Magnussen også å se i Camp Kulinaris. Her skal ti kjendiser, under hardt press, konkurrere på kjøkkenet.

Konkurransen foregår i Portør, sør for Kragerø, og hver uke skal mesterkokken Kjartan Skjelde bedømme kjendisenes matretter.

Til TV2 uttaler Magnussen at kokkekunnskapene ikke er noe å skryte av.

– Det skal være proteiner og det skal gå fort. Jeg lager som regel mat til meg selv, og da går det i enkle løsninger.

VOL har ikke lyktes i å få en kommentar fra Magnussen tirsdag.