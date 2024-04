Det var et dukkehus ved Myre skole som brant fredag kveld. Det bekrefter Andreas Skindlo, vaktleder ved 110 Nordland, til VOL.

– Da brann kom frem var brannen slukket av natteravn. De hadde brukt snø til å slukke, forteller han.

Skindlo forteller at det var litt temperatur igjen da brann kom til stedet, men at de har bidratt og at det ikke er fare for at det blusser opp igjen.

De vet ikke om det var noen personer i nærheten da brannen fant sted.

Oppretter sak

Politiet er straks på stedet for å gjøre undersøkelser.

– Når det er åpne flammer oppretter vi brannsak, forteller Kai Eriksen ved politiet i Nordland.

Politiet skal se på omfanget og snakke med folk i området om de har sett noe. Det skal ikke være lagt opp noe elektronikk i dukkehuset.