I forbindelse med hendelsen der en person ble utsatt for vold og frihetsberøvelse i helgen, har politiet, i dag, pågrepet ytterligere en person, skriver politiet på X/Twitter tirsdag formiddag klokken 10:29.

Pågripelsen skjedde i Straumsjøen, uten dramatikk, opplyser de.

– Grunnet etterforskningen har ikke politiet ytterligere opplysninger per nå.

VOL erfarte i ni-tiden tirsdag morgen at politiet rigget seg for en pågripelse i Straumsjøen i Bø, og at denne var knyttet til politiets aksjon søndag der en person ble utsatt for vold og frihetsberøvelse.

Klokken 09:23 bekreftet politiets operasjonssentral til VOL at det pågikk en aksjon i forbindelse med en pågripelse i Bø, men at pågripelsen ikke var gjennomført og at politiet derfor ikke ønsket å gå ut med informasjon foreløpig.

Kommer tilbake med opplysninger

Til VOL sier senior kommunikasjonsrådgiver i Nordland politidistrikt, Kenneth Lauritsen at politiet ikke ønsker å dele opplysninger fra hendelsen før de er kommet et stykke videre i etterforskningen:

– Av hensyn til pågående etterforskning ønsker ikke politiet å dele opplysninger fra hendelsen, før vi er kommet et stykke videre i etterforskningen. Vi har forståelse for at det er stor interesse for saken, og vi vil komme tilbake med mer opplysninger, så snart etterforskningen tillater dette.

To pågripelser

Det var søndag kveld klokken 18:42 at politiet fikk melding om at en person var savnet fra en privat adresse i Vesterålen.

Personen ble senere samme kveld gjort rede for og politiet startet etterforskning.

Mandag opplyste politiet at en mann i 30-årene var pågrepet og siktet i saken. Tirsdag er altså ytterligere en person pågrepet i forbindelse med søndagens hendelse.