Det skriver Fellesforbundet på sin hjemmeside.

Fra Vesterålen finner vi XL-Bygg Sortland AS med sine 16 ansatte og Hålogaland Element AS i Andøy med sine 11 ansatte på lista over bedrifter med varsel om plassfratredelse. Varselet omfatter 316 bedrifter totalt.

Fellesforbundet skriver at de i dag har brutt den frivillige meklingen med NHO Byggenæringen på Overenskomsten for byggeindustrien.

Riksmekleren har kalt inn partene til tvungen mekling torsdag 11. april klokken 10.00. Fristen for tvungen mekling går ut ved midtnatt fredag 12. april.

Nesten 6000 arbeidstakere

Fellesforbundet har varslet bedriftene som vil omfattes av en eventuell konflikt. To av disse er fra Vesterålen.

Varselet innebærer at 5739 arbeidstakere i byggeindustrien kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen.

Videre skriver Fellesforbundet at deres forhandlingsleder Hege Espe understreker at målet er å komme til enighet gjennom mekling. Dersom de ikke kommer til enighet, er streik et faktum.

– I årets lønnsoppgjør for byggeindustrien stiller vi viktige og rettferdige krav som vil bidra til å styrke bransjen. Vi går til meklingen med mål om å komme til enighet med NHO Byggenæringen, og har troen på at vi med Riksmeklerens hjelp vil oppnå et godt resultat for våre medlemmer, sier Espe, og legger til:

– Vi er samtidig forberedt på at tvungen mekling kan være krevende, og vil ikke nøle med å ta i bruk streikeverktøyet dersom det blir nødvendig. Derfor har vi varslet om et bredt uttak, og informert våre medlemmer og tillitsvalgte om at de må forberede seg på en potensiell streik.