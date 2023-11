Som VOL har skrevet om flere ganger tidligere er det planlagt å bygge ny flerbrukshall på Sortland. Byggestart skulle egentlig skje i 2025, men slik ser det derimot ikke ut til å bli.

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for de neste fire årene er det foreslått å forskyve på prosjektet. Kun 2 millioner kroner er foreslått til ny flerbrukshall i 2024 og 2025, 10 millioner kroner i 2026 og 238 millioner kroner i 2027.

Dermed vil det, hvis forslaget blir vedtatt slik det foreligger, ikke bli byggestart i 2025.

Det reagerer flere på og tirsdag 18:00 skal det holdes protestmarkering mot utsettelse ved Blåbyhallen. Det opplyser Kjell Olsen, nestleder i Sortland Idrettsråd, mandag.

Kjell Olsen, nestleder i Sortland idrettsråd, er en av de som står i bresjen for protestmarkeringen. Foto: Arkiv/Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

– Vil gå glipp av muligheter

I en pressemelding mandag understreker Sortland Byforening viktigheten av å ikke utsette planene om en ny flerbrukshall.

De mener at man ikke kan vente hvis det skal sikres at Sortland forblir en attraktiv by for sortlendinger og potensielle tilflyttere.

– Tiltrekking av kompetanse er næringslivets største utfordring fremover. I valget av arbeidssted er det ikke bare jobben i seg selv som er avgjørende. Fritid, oppvekst og gode sosiale rammer er kritiske momenter for valg av arbeids- og bosted. Det hjelper som kjent lite med attraktiv kontorutsikt dersom det ikke er attraktive tilbud etter kl 16, sier styret.

Byforeningen peker på at økende utenforskap blant barn og unge krever handling, og at en ny flerbrukshall vil være en nøkkelfaktor for å forebygge det. De understreker også at den nåværende overbelastningen i Sortlandshallen gjør det avgjørende med handling nå.

– En ny flerbrukshall vil tiltrekke større idrettsarrangementer, stimulere handel og service, og dermed øke skatteinntektene. Å utsette prosjektet vil ikke bare føre til høyere byggekostnader, men vi vil også gå glipp av muligheten til å skape en positiv spiral for hele Sortland og dens innbyggere, både nåværende og fremtidige.

Sortland Byforening ber politikerne om å handle raskt.

– Tiden er inne for å vise handlekraft i kommunen og vise barna og ungdommen at deres behov blir prioritert. Vi oppfordrer politikerne til å ta umiddelbare skritt for å realisere flerbrukshallen. Hva venter vi på? Det er nå vi kan gjøre en positiv forskjell for lokalsamfunnet, avslutter de.