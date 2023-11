Søndag skal 17 kors symbolisere alle som har omkommet siden sist minnedag. Tre av dem omkom på slutten av året i fjor, mens 14 mennesker har mistet livet på veiene i Nordland hittil i år.

– Vi har mistet alt for mange, og alt for mange har fått livene endret etter å ha blitt hardt skadd i trafikken, påpeker Vassbotn.

På minnedagen vil de 32 hardt skadde også markeres med lykter, når dagen markeres i Bodø sentrum søndag. Også på Sortland blir det arrangement for å minnes trafikkofre.

Representanter fra alle som blir involvert når en alvorlig ulykke skjer – utrykningsetatene, Røde kors, Statens Vegvesen, Fylkeskommunen og gravferdsbyrå vil delta.

FNs «World Day of Remembrance» (Verdens minnedag) har søkelys på tre begreper: Minnes – støtte – gjøre noe.

Minnes

– Vi vet at de aller fleste Nordlendinger på en eller annen måte er berørt av trafikkulykker. Enten har de selv vært involvert i en ulykke, eller de kjenner noen som er blitt hardt skadet eller drept i en ulykke. Å ha en dag for å minnes de vi har mistet, og å støtte dem som ble igjen, tror vi er viktig, sier Kari Vassbotn i ei pressemelding.

Vassbotn understreker at det er viktig å ikke glemme at det ikke er statistikk vi snakker om, men mennesker. Hver av de 17 korsene og 32 lyktene representerer mennesker vi har mistet, eller har fått livet dramatisk endret på grunn av trafikkulykker.

– Dette er mennesker som var umistelige – for sine barn, ektefeller, bestevenner og kollegaer. Mennesker som er dypt savnet – de er ikke tall i statistikken, understreker Vassbotn.

De som er hardt skadet i trafikken, blir i Norge godt ivaretatt av dyktig helsepersonell, og det finnes mange gode tilbud til opptrening og hjelp.

– Vi vet likevel at både de som er blitt livsendrende skadd og deres pårørende kan trenge mer støtte, for at de skal leve livene sine så godt som mulig. Den støtten er det viktig at de får, sier Vassbotn, som berømmer likemannsorganisasjoner som Personskadeforbundet, som er opptatt av skadde og pårørendes rettigheter og muligheter.

– Ta ansvar

Alle som jobber med trafikksikkerhet i Norge, jobber mot samme visjon: Vi ønsker at ingen skal bli hardt skadd eller drept i trafikken – nullvisjonen.

– Vi har i mange år hatt en veldig fin utvikling i statistikken, men de siste to årene har pilen dessverre pekt i feil retning. Det betyr at det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet fremdeles er svært viktig, sier Vassbotn, og peker på at trafikksikkerhet er et felles ansvar.

Hun poengterer at det er viktig å planlegge for sikre, trafikale løsninger, der også de myke trafikantene blir tatt vare på.

Og det er viktig å utbedre tunneler som har foreldet standard, og å vedlikeholde veiene som er bygget.

– Men vi kan alle gjøre vårt – ta ansvar når du ferdes i trafikken, vær oppmerksom og vis omsorg for andre som ferdes på veien – uansett om du er på fire hjul, to hjul eller går, avslutter Vassbotn.