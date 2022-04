Haugnes var ei livskraftig bygd med blant annet tre butikker, skole og forsamlinghus. Da NATO ville ha en stor militær flyplass for å kontrollere Nord-Atlanteren under den kalde krigen, falt valget på Andøya. Bygginga kom i gang i 1953 og ble starten på slutten for Haugnes.

I denne 20 minutter lange podcasten av Beate Heide, som vokste opp på Haugnes, får du høre historien om bygda som forsvant.