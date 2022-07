Mandag meldte Torghatten Nord AS at ferga var innstilt på grunn av mannskapsmangel.

Dette er også årsaken til at den er kansellert inntil videre tirsdag.

Mandag sa Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord AS, til VOL at årsaken til at de mangler folk har en sammenheng med ferieavvikling og sykdom.

– Vi jobber febrilsk for å for å få tak i vikarer slik at vi får satt den i drift igjen, sa han mandag.