– Det er med glede, forventning og ærefrykt at jeg tar fatt på denne spennende stillingen, sier Dahl i en pressemelding lørdag.

Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap formidler kunst, kultur og kunnskap i skjœringspunktet mellom kunst og vitenskap. Akademiet har som mål å være et nettverk for forskere, kunstnere, fagfolk, barn og voksne, og har vært en del av stedsutviklingen på Melbu siden 1988.

Godt kvalifiserte søkere

Maria Johansen har vært daglig leder gjennom 13 år, men går nå av. Styreleder Bård Borch Michalsen opplyser at ni kvalifiserte søkere ønsket å overta stillingen.

– Flere av dem var svært godt kvalifiserte, og Nikolai Endresen Dahl pekte seg ut, sier han.

Dahl er utdannet i utøvende klassisk musikk fra Norges Musikkhøgskole og konservatoriet i Amsterdam og gjennomfører nå påbygging i kirkemusikk ved Musikkhøgskolen. Han har i mange år konsertert som cembalist, organist og sanger med en rekke ensembler i Litauen, Nederland, Norge, Sveits og Tyskland. Han arbeider nå også som organist i Bygdø menighet.

«Viktig kulturbærer»

Dahl sier at han nå får jeg en sjelden mulighet til å flytte hjem til vakre Vesterålen og samle en sammensatt erfaring og kompetanse på ett sted, så vel som å vokse på nye oppgaver i en virksomhet som rører ham og mange andre.

– Jeg håper at mitt bidrag vil kunne sikre denne viktige institusjonen som en kulturbærer og en arena for utveksling av meninger og kunnskap. Vi skal pleie bånd til våre partnere og ta vare på våre fantastiske bidragsytere i lokalsamfunnet, samtidig som vi gjennom god formidling skal inspirere nye frivillige og aktører til deltakelse. Jeg håper på et rikt og sammensatt program av kultur, foredrag, debatter og workshops som favne bredt i alle samfunnslag og aldersgrupper., sier Endresen Dahl.