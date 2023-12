Tidligere i desember ble det kjent at Kleiva-saken, hvor fire menn ble siktet for grov voldtekt, ble henlagt på bevisets stilling.

Nå har fornærmede klaget på henleggelsen.

– Min klient er ikke enig i henleggelsen og vi mener at det kunne vært snudd noen flere steiner. Da er det naturlig å klage, sier bistandsadvokat Trude Marie Wold til VOL.

Det norske rettssystemet er bygd opp slik at en sak alltid har to utfall: Enten henleggelse eller at det tas ut tiltale.

Når en sak henlegges kan man klage på avgjørelsen.

– I senere år er det i svært liten grad at det tas ut i tiltale i slike type saker. Da må man enten akseptere henleggelsen eller klage. Etter klage må man bare vente å se hva politiet gjør. Da tas det enten ut tiltale, den returneres til politiet eller så forblir den henlagt, fortsetter Wold, og fortsetter:

– Generelt blir de fleste henlagte sakene som klages på forblitt henlagt, men hva utfallet blir her vet vi ikke før om noen måneder, sier hun.

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte klagen.

Fristen for å klage er tre uker fra henleggelsestidspunktet. Klagen måtte derfor være levert i romjula.

På grunn av blant annet ferieavvikling blir den utfyllende klagen sendt over helgen:

– Vi har påklaget den, men det er jul så det blir sendt inn utfyllende klage senest tirsdag, sier Wold.

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold sier at det er en del av prosessen og ønsker ikke å kommentere klagen.