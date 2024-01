– Det er mye vann i veibanen og mye glatte veier, sier operatør ved Vegtrafikksentralen, Frode Jensen om hva som er utfordringene for trafikken i Vesterålen nå.

Ellers har det ikke vært veldig store utfordringer i Vesterålen så langt i uværet.

– Det har vært litt innstilt til ferger og sånt, men det har vært på grunn av vind.

– Det er klart at vi får inn noen telefoner om at det er glatt og trengs strøing. Men det er jo sånn at entreprenørene kan ikke være overalt på samme tid.

Synes folk tar hensyn

Jensen sier det virker som om folk har lest seg opp på farevarslene og tar hensyn.

– Det virker som om folk har fått med seg meldingene. Om at kanskje det ikke er så lurt å dra ut og kjøre når det blir sånn.

– Anbefalingen med det været som kommer nå de neste døgnene er nok å holde seg hjemme og ikke dra ut på veiene for å kjøre. Du har både glatte veier, mye vann og stor skredfare, så det er greit å holde seg i ro.

Jensen sier entreprenørene har full beredskap på grunn av værforholdene.

– De er ute både forebyggende og er ute og strør.