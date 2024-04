Det skriver ordfører Grete Ellingsen i ei pressemelding.

Stenhaug er i dag og har siden 2017 vært kommunedirektør i Eidskog kommune.

– Stenhaug har en bred erfaring i offentlig ledelse. Han har blant annet tidligere vært rådmann i Sortland kommune i perioden 2001-2004 og i Tønsberg kommune fra 2004-2012, skriver Ellingsen.

Politikerne behandlet saken i kommunestyremøtet torsdag.

Et forhandlingsutvalg valgt av kommunestyret skal fremforhandle vilkår for en arbeidsavtale med Stenhaug. Stillinga er et åremål på seks år.

– Stenhaug har stor innsikt i kommunal drift og utvikling. Hans kompetanse og erfaring vil være av stor verdi for Sortland kommune, skriver Ellingsen.