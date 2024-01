Kartet til Statens Vegvesen viser at ulykken har skjedd rett nord for Felleskjøpet, ved Øvre Selnesvei, langs fylkesvei 820.

– En bil har kjørt inn i en annen bil og det er kun materielle skader, forteller Kai Eriksen ved Politiets operasjonssentral.

Eriksen forteller at det var en person i hver bil, og at politiet er på stedet for å sjekke hva som har skjedd.

Trafikken går som normalt på stedet.