Tunge kjøretøy, vinterutrustning og sosial dumping var fokusområde for dagen kontroll.

VOL var tilstede på kontrollen tidligere tirsdag.

I etterkant av kontrollen har Statens Vegvesen sendt ut pressemelding med resultatet for kontrollen.

Følgende ble avdekket:

En utenlandsk transportør fikk 60.000- kr i overtredelsesgebyr for å ha drevet med innenlandsk transport over en for lang periode i Norge.

Øvrige førere fikk gebyr for dekk, kjetting, vekt, bombrikke kjøre- og hviletid. 12 biler måtte stå i ro på grunn av avrenning av fiskevann fra lasterommet. En spesialtransport fikk stoppordre på grunn av manglende breddemarkering.

Utrykningspolitiet kontrollerte 102 førere for rus og alle fikk kjøre videre. De som ikke fikk kjøre videre fikk forelegg for sikthindringer sånn som bord, vimpler og skilt etc. i frontruta.

Arbeidstilsynet hadde samtaler med førere fra 22 firmaer som førte til flere oppfølgingssaker.

Skatte-etatens A-krim fikk også en del saker som vil undersøkes i ettertid.

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 175 Antall kontrollerte lette kjøretøy: 24 Antall observerte for bruk av bilbelte 102

Antall overlastgebyr: 2 Antall bruksforbud: 18 Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 36 Antall dekk/kjettinggebyr: 3 Antall andre gebyr: 8 Antall sjåfører med brudd på kjøre- og hviletid: 2 Antall ulovlig kabotasje: 2