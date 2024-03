Politiet melder om trafikkulykke ved Kleiva i Bø ved krysset Bøveien/Guvågveien. En minibuss med ni personer ligger på siden. Alle skal ha kommet seg ut nå og hevder seg uskadd.

Nødetater er på tur, melder politiet.

Kl. 09:44 melder politiet at de er på stedet og at to personer sjekkes av ambulansepersonell på stedet.