Det ene går på is, og gjelder for hele Vesterålen.

– Det er fare for is på grunn av overgang til mildvær, regn som fryser på kald bakke og lokalt underkjølt regn. Regnet vil fryse til is på vegbanen, på kjøretøy og på andre gjenstander, skriver Meteorologisk institutt.

De oppfordrer til å være ekstra oppmerksom, beregne ekstra tid til transport og kjøring, bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger.

Farevarselet strekker seg fra Mo i Rana i sør til Tromsø i nord, og nedbøren skal starte først i sør.

Varselet har foreløpig starttid klokka 4 lørdag og morgen faren skal være over klokka 22 om kvelden.

Det ser ut som vi slipper unna den første vinden, men Vesterålen kan nok også oppleve litt vind på lørdag. Foto: Meteorologisk institutt

Kan bli noe vind

Det er også sendt ut et varsel om kraftige vindkast.

Dette varselet treffer egentlig sør for oss, men det ser ut til at i hvert fall deler av Hadsel og Sortland berøres av varselet.

– Det ventes lokalt kraftige vindkast på 30-34 m/s fra sørøst til sør, og opptil liten storm på kysten. Vinden vil øke først på Helgeland, og minke sist i Ofoten. Snøfokk kan forekomme på fjelloverganger, skriver Meteorologisk institutt om dette varselet.

Varselet om kraftige vindkast varer fra klokka 7 til klokka 15 lørdag.

Vegtrafikksentralen har lagt ut en melding på X hvor de skriver at det ventes utfordringer på veiene i nord de neste dagene, og anbefaler folk å følge med på trafikkmeldinger på 175.no og værmeldinga.

Som om ikke det var nok er det i skrivende stund meldt lyn og torden i alle vesterålskommunene på lørdag, ifølge værtjenesten YR.