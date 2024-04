Operasjonsleder i Nordland politidistrikt Ivar Bo Nilsen bekrefter til VOL at politiet rykket ut til Stokmarknes.

Han forteller at naboer hadde meldt fra til en huseier om at det hadde vært mulige uvedkommende i en utleieleilighet som var leid ut, hvor leietager var borte.

– Og det så ut som noen hadde brutt seg inn, gjengir Bo Nilsen.

Han opplyser at politiet akkurat er kommet frem til stedet og har bekreftet at døren er brutt opp, men at det ikke var noen personer i leiligheten da de kom frem.

– De er i dialog med huseieren. Foreløpig er det ikke så mye mer å si, avslutter operasjonslederen.