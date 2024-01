Avtalen gjelder fram til 1. mars, når turnuslegen er ferdig med sin turnustjeneste, opplyser kommunen i ei pressemelding onsdag kveld.

– Vi er glade for denne ordningen, selv om det ikke løser situasjonen på lang sikt. Administrasjonen jobber for å opprettholde fastlegetilbudet i Risøyhamn, sier kommunedirektør Andreas Jordell i pressemeldinga.

Kommunen skriver at det jobbes videre med rekruttering av ny fastlege innenfor økonomiske bærekraftige rammer.

Det skal snarlig lyses ut ei stilling som ny fastlege ved legekontoret på nytt.

– Svært høye lønnskrav

I høst lyste kommunen ut ei fastlegestilling ved Risøyhamn legekontor.

Det var flere søkere til stillinga, men grunnet svært høye lønnskrav kom ikke forhandlingene i mål.

Kommunen påpeker at lønnsnivået i Andøy allerede er høyt sammenlignet med nabokommunene, noe som har vært nødvendig for å få ansatt leger i stillingene.

– Kommunen står som kjent i en svært krevende økonomisk situasjon. Som kommunedirektør har jeg et ansvar for at vi holder oss innenfor de vedtatte budsjettrammene. Alternativt må vi prioritere ned tjenester til andre grupper, eksempelvis barn, sier Jordell.

Han mener kommunen ville bidratt til å drive opp lønnsnivået i hele Vesterålen hvis de hadde imøtegått lønnkravet, noe som ville vært uforenelig med innsparingskravene som kommunestyret har vedtatt.

Både kommuneoverlegen, legeforeningen og andre kommuner i regionen skal ha blitt bedt om råd i prosessen.

– Vi har blitt sterkt frarådet å innfri de aktuelle lønnskravene, da dette ville forrykket nivået i hele regionen, sier Jordell.

Fikk reaksjoner før jul

Like før jul var det flere lokalpolitikere som reagerte på at prosessen med rekruttering av ny lege i Risøyhamn drøyde ut i tid.

SVs John Helmersen forlangte å ha en lege på plass innen året var omme.

– Jeg godtar ikke at administrasjonen prokrastinerer i denne saken. Vi må ha en lege på plass, sa Helmersen i kommunestyret.

Høyres Matz Abrahamsen mente saken burde vært avklart på et tidligere tidspunkt.

Senere samme uke sprakk nyheten om at man ikke var kommet i mål med forhandlingene, og allerede da sa Jordell at man ville kunne levere legetjenester fra kontoret i Risøyhamn via omdisponering av leger på Andenes.

Det var da kjent at det var økonomiske krav fra søkerne som gjorde at man ikke kom i mål med forhandlingene.

En annen ting som hadde vanskeliggjort prosessen var at ansatte uten personalansvar hadde blandet seg innen i forhandlingene, ifølge kommunedirektøren.