Det melder selskapet som står bak klesbutikkene i en pressemelding fredag morgen.

– Det er tøffe tider for flere i handelsnæringen, med dyrtid og stadig økende priser. Vi ser ikke lenger et grunnlag for å ha to butikker, og må derfor legge ned vår avdeling på Sortland. Vi vil takke alle de som har handlet i vår avdeling på Sortland. Vi har satt utrolig stor pris på at dere har tatt oss så godt imot på Sortland, sier daglig leder i Davaka AS, Christian Vatndal.

Mens klesbutikken Davaka åpnet på Stokmarknes mai 2021, åpnet butikken på Skibsgården på Sortland i april 2023. Snaut et år etter, i slutten av mars, vil butikken på Sortland stenge dørene.

Vatndal sier at de vil fokusere satsingen inn på butikken på Stokmarknes og nettbutikken.

– Det er synd vi ikke fortsetter på Sortland, men vi ser behovet for å samle kortene i én fysisk butikk, sier han.

Dette betyr at det i de nærmeste ukene vil være opphørssalg på Sortland.

Selskapet opplyser at de per nå er tre faste ansatte og to ekstrahjelper, og at de nå vil se på hvor mange ansatte som blir med videre.

Butikksjef Espen Mowinchel Pettersson sier at det er trist å måtte legge ned butikken på Sortland.

– Samtidig gir det oss mulighet til å sette alle kluter til og å fokusere fullt og helt på å gjøre Davaka Stokmarknes til regionens beste butikk for konfeksjon. Jeg ser frem til den utfordringen og er motivert for veien videre, avslutter han.

For ordens skyld opplyser vi om at Mowinchel Pettersson tidligere har jobbet i VOL.