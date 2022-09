NHO Reiseliv er kritisk til forslag til ny lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på cruiseskip i norske farvann, fordi det kan føre til flere negative konsekvenser for landbasert turistnæring, og spesielt i nord.

Det kommer frem i et høringssvar fra NHO Reiseliv, hvor administrerende direktør Kristin Krohn Devold peker på at konsekvensene av lovforslaget fra nærings- og fiskeridepartementet kan bety at utenlandske cruiseskip bruker mindre tid i Norge.

Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innebærer at cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, skal underlegges krav om norske lønns- og arbeidsvilkår når «over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann». NHO Reiseliv er kritisk til forslaget fordi det kan gi insentiv til å forkorte tiden cruisebåten bruker i norsk farvann, og at bruk av såkalte snuhavner i Norge vil bli mindre, sier Krohn Devold i en uttalelse.

Konsekvenser for nord

Krohn Devold tror lovforslaget, dersom det går gjennom kan bety at rederiene holder seg sørpå og i de mest

– Vi frykter at rederiene vil prioritere kortvarige besøk i de mest sentrale havnene på Vestlandet, og at de ikke tar turen opp til Nord-Norge, for å korte ned på tiden, og dermed unngå kravet om norske lønninger, sier Krohn Devold videre.

Hun legger til at dersom cruisetrafikken holder seg i allerede godt trafikkerte destinasjoner som Ålesund, Bergen og Stavanger, vil det skape ytterligere press på disse havnene.

Næring i utvikling

NHO-lederen legger til at i Nord-Norge er det mindre trafikk og et ønske om vekst fra cruisetrafikken, men at forslaget vil ha motsatt effekt:

– I Nord-Norge har cruiseturisme, og ikke minst utviklingen av vintercruise, vært viktig for å kunne bygge opp levedyktige opplevelses- og aktivitetsbedrifter langs kysten. Utviklingen i Alta kommune er et godt eksempel, fortsetter NHO Reiseliv-direktøren.

– Vi tror ikke det er NFDs intensjon å dele Norge i to når det gjelder insentiver for cruisebesøk, og bidra til mindre verdiskaping på land i områder der det er godt med plass og der kommunen selv ønsker mer cruisetrafikk, avslutter Krohn Devold.