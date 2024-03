Den ene mannen, som er i 20-årene, ble målt til en snittfart på 86 kilometer i timen i en 60-sone ved Svenskelva i Øksnes.

I tillegg til å ha kjørt for fort, er mannen også siktet for ruspåvirket kjøring.

– Bevissikring gjennomført og førerkortet er midlertidig beslaglagt, skriver politiet i Nordland på X.

En annen mann, også han i 20-årene, er siktet for promillekjøring med ATV på Myre i natt.

Også her melder politiet at bevissikring er gjennomført og at førerkortet er midlertidig beslaglagt.