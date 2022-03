Med en dynamisk og bærekraftig sjøfront mot sundet ønsker Sortland å være et regionsenter for fremtiden. Nå skal lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer hjelpe kommunen med å mobilisere alle gode krefter.

Det skriver Sortland kommune og Design og arkitektur Norge i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Når fremtidens sentrum skal bygges i Sortland, er samskaping avgjørende, skriver de i pressemeldingen.

Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA) er ansvarlig for Gnist, et designdrevet innovasjonsprogram for distriktskommunene.

Hun forteller at gjennom en designdrevet innovasjonsprosess skal innbyggere, næringsliv, ildsjeler, grunneiere og kommunene utforske hvilke muligheter som oppstår når land møter vann.

– Mange steder i Norge lider av tilfeldig og dårlig sentrumsutvikling. Med denne innovasjonsanskaffelsen tror jeg både Sortland og andre kommuner over hele landet vil motta svært verdifulle innspill til hvordan de kan bygge ned siloer og utvikle bærekraftige og attraktive sentrumsområder som alle tjener på, sier hun.

Fra vei til hav

Kristine Røiri, kommunearkitekt i Sortland kommune, sier at Sortland gradvis har vendt ryggen til sundet og snudd seg med ansiktet mot veien.

– Nå ønsker vi å vende tilbake mot havet som har vært så viktig for Sortland opp igjennom historien. Jeg håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende løsninger i møtet mellom land og vann, sier hun.

Rita Johnsen, kommunedirektør i Sortland kommune, og Kristine Røiri, kommunearkitekt i Sortland kommune. Foto: Arkiv/Simen Øksnes

Sortland er en av elleve kommuner som ble valgt ut til å delta i årets program. Utfordringene til kommunen blir nå utgangspunkt for en innovasjonsanskaffelse. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april i år, og leverandørene som velges ut mottar 300.000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen.

– Vi kommer ikke videre ved å fortsette i det samme tradisjonelle tankesporet. Gjennom Gnist ønsker vi å lære oss ny metodikk for samskaping med innbyggerne og andre interessegrupper. Sjøfronten ut mot sundet blir en arena for å prøve ut dette i praksis, sier kommunedirektør Rita Johnsen.

Sjøfronten som innovasjonsarena

DOGA og Nordic Edge er de som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå er inne i sitt trede virkeår.

– Gnist hjelper kommunene til å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i DOGA.

Hun legger til at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning.

– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten får vi mer treffsikre og levedyktige løsninger, sier Kock Hansen.