I en pressemelding og på en pressekonferanse onsdag ettermiddag, blir det opplyst om at nye eiere av Skibsgården på Sortland er det nyopprettede selskapet Nord Invest Eiendom AS (NIE).

Selskapet har gjort avtale om kjøp av ikke bare Skibsgården AS, som eier kjøpesenteret med samme navn, men også Kvartal 8 Sortland AS/ Frydenlund Boliger AS (som samlet eier hele kvartalet som inkluderer bussterminalen) og Strandgata 40 AS (eiendommen med Skeidar, Musti og NAF).

Går sammen om eierskap

Aksjonærene i NIE vil være dagens eiere av eiendommene, som går sammen om felles eierskap av flere av de største handelseiendommene i Sortland sentrum, fremgår det av pressemeldingen.

De fire selskapene Ferra Utvikling AS, Johnsen & Co, Habos AS og Georg A. Ellingsen AS, blir likeverdige eiere i Nord Invest Eiendom AS, om enn med litt ulike eierandeler, opplyses det.

Styret i NIE og datterselskapene vil bestå av Jann Arne Bardo (leder), Dag Børge Hustad, Jan Erik Johnsen, Ole Lund Riber og Geir Abel Ellingsen.

Daglig leder vil være Raymond Olsen.

Sterkere sammen

– Sammen er vi sterkere, understreket de nye samarbeidspartnerne på pressekonferansen.

Ole Lund Riber, styreleder i Kvartal 8 og Frydenlund Boliger AS, sier utviklingen krever at aktører samarbeider.

– Det gjør oss i stand til å løfte større prosjekter.

Ifølge pressemeldingen vil det nye selskapet samlet besitte ca. 17.000 kvm bygningsmasse og ca 16.000 kvm tomtearealer i Sortland Sentrum.

– Totalt blir eiendomsporteføljen verdt nesten 300 millioner, sier daglig leder for det nye selskapet, Raymond Olsen.

– Det er antakelig en av de største eiendomstransaksjonene i Vesterålen, legger han til.

Fornøyd med løsningen

Styreleder i Georg A Ellingsen, Geir Abel Ellingsen, uttrykker at de er fornøyd med å ha funnet en løsning der de fortsatt er med videre i Skibsgården, men med en større og sterkere eierkonstellasjon.

– NIE har som ambisjon å videreutvikle og styrke Sortland Sentrum. Gjennom å forene våre ressurser vil vi kunne styrke dagens drift og arbeide med videre utvikling av eiendommene, skriver det nye selskapet i pressemeldingen.