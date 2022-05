– Vi på Kvitnes og strandrydderene deler instinktet om å ta vare på naturen for å kunne høste av den. På denne måten sier vi takk for innsatsen, og vi skal vise verdien av den reine naturen i Vesterålen, sier kjøkkensjef Halvar Ellingsen på Kvitnes Gård.

Reno-Vest og Kvitnes går sammen for å få renere strender i Vesterålen, og den som rydder mest kan spise best. På sett og vis.

I fjor rydda vesterålinger mer enn 80 tonn plast og annet avfall fra strender og fjærer. Reine strender er imidlertid ferskvare. Både strømmer i havet og mennesker på land sørger for stadig påfyll av avfall. Nå går Kvitnes Gård og Reno-Vest sammen om å motivere til strandrydding også i år. Innsatsen du gjør for en rein kyst i Vesterålen, kan gi deg en smak av Vesterålen på Kvitnes gård – og ei god natts søvn etterpå.

– Vi på Kvitnes og strandrydderene deler instinktet om å ta vare på naturen for å kunne høste av den. På denne måten sier vi takk for innsatsen, og vi skal vise verdien av den reine naturen i Vesterålen, sier kjøkkensjef Halvar Ellingsen på Kvitnes Gård i ei pressemelding fra Reno-Vest.

Vil oppmuntre mange

Ellingsen spanderer nemlig middag og overnatting for én av sommerens strandryddere, som også får ta med seg en gjest. Den heldige blir trukket ut blant alle som registrerer en ryddeaksjon. Enten i appen for strandrydding, eller den nasjonale portalen de kan finne på Reno-Vest sine hjemmeside.

– Vesterålen blir reint på dugnad, og vi vet at folk rydder strender i Vesterålen i storm og stilla. På denne måten oppmuntrer vi mange til å komme seg ut, og så er det noen få som kan få den premien alle egentlig hadde fortjent, sier administrerende direktør Elise Gustavsen i Reno-Vest.

Inspirerende fotokonkurranse

Middagsgjestene blir trukket først i høst, men Ellingsen og Gustavsen håper vesterålingene vil lokke hverandre på mange turer med blanke sekker i sommer. For å bidra til akkurat det, setter de også i gang en fotokonkurranse på Instagram. I denne konkurransen får fotografen bak det beste bildet hver måned en lunsj for to på Lille Kvitnes Kafé på Sortland, heter det i pressemeldingen.