1. Hva heter oppdrettsselskapet som har base i Hadsel kommune og er en av Norges største?

Nordlaks

2. På forsiden av Nittedals fyrstikker kan man lese at det går et pengebeløp til Hjelpestikkefondet for hver eske man kjøper. Hvor mye penger får fondet per eske?

5 øre

3. Hvem hadde en hit med låta "9 to 5"?

Dolly Parton

4. Bodø/Glimt vant Eliteserien i fotball for menn denne sesongen, mens Brann tok sølvet. Hvem kom på tredje?

Tromsø

5. Hvilket år ble Vesteraalens Dampskibsselskap stiftet på Stokmarknes?

1881

6. Mange steder er det tradisjon for å ha en spesifikk ting i grøten i jula. Hva da for noe?

Mandel

7. Michael Scofield gjør i TV-serien Prison Break alt for å få et kjært familiemedlem ut av fengselet. Hva slags familierelasjon har de?

Brødre

8. Hva heter Norges eneste giftige slange?

Hoggorm

9. Hvem har vært programleder i to sesonger av 24-stjerners julekalender på NRK?

Markus Neby

10. Andøya rakettskytefelt ble etablert i 1962. Hva heter senteret i dag?

Andøya Space