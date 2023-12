– Vi ser frem til at kundene tar i bruk den nye løsningen. Dette blir enklere og bedre for oss og for de som skal grave i bakken, sier Trond Løkken i Vestall AS i en pressemelding.

Nå skal det bli enklere for de som skal grave i bakken i Øksnes, Bø og Sortland.

Tidligere har kommunene håndtert gravemeldinger på vegne av selskapene i Vesterålskraft og andre som har ledninger i bakken, men det siste året har det skjedd endringer.

– Nå får kundene svar i løpet av minutter om Vestall AS, Vesterålskraft Bredbånd AS eller Vesterålskraft Produksjon AS har infrastruktur i bakken, forteller Løkken, som har hatt ansvaret for den nye løsningen.

Vil spare mye arbeid

Det siste året har kundene selv vært nødt til å sende gravemeldinger til Vesterålskraft. Fordi meldingene ble behandlet manuelt har det ofte vært flere dagers ventetid på svar.

I tiden fremover kan hvem som helst bruke en elektronisk kartløsning og umiddelbart få svar om det er elektriske kabler, fiberkabler eller fjernvarmerør i bakken.

Løkken forteller at det har vært mye arbeid å få til en ny løsning som fungerer. Selskapet tror de vil spare seg for mye arbeid på selve håndteringen av alle meldingene.

– Hvis kloakken går tett en fredagskveld og du må grave den opp i full fart er det veldig flott å kunne tilby en løsning for kundene, sier Løkken.