Elleve prosent i Nord-Norge har et negativt inntrykk av samer. Det kommer fram i en ny rapport om nordmenns holdninger til samer og nasjonale minoriteter.

I reelle tall betyr det at over 50.000 mennesker i de nordligste fylkene har negative holdninger til samer. Det kommer fram i holdningsundersøkelsen til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), skriver forskning.no.

I undersøkelsen kommer det også fram at 33 prosent i Nord-Norge og 24 prosent i sørsamiske områder har observert hatprat mot samer.

Tallet er 15 prosent nasjonalt.

– Regjeringen kan ikke ignorere dette problemet. Nå har både NIM, Ytringsfrihetskommisjonen og et enstemmig Sameting tatt til orde for en egen handlingsplan mot samehets og diskriminering av samer, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.