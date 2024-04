Parolene er allerede malt og de politiske diskusjonene holdt, og nå håper komiteen bak årets arrangement på strålende vær og oppmøte.

Fred Frivåg fra Ap er en av talerne under årets 1. mai arrangement på Sortland. Lederen fra Rødt Hadsel, Rene Cortis skal også holde tale, i tillegg til Mona Fagerås fra SV.

Stinn brakke tidligere år

Sykehusets Venner ved Ingvild Hovlund skal holde appellen i samfunnssalen. Parolen om opprettholdelse av psykiatrisk døgntilbud og rehab på Stokmarknes er en av de mange vil samle seg rundt, tror arrangørene.

– Mest brennbart er sykehussaken. Tradisjonelt har vi hatt et godt oppmøte med stinn brakke og flere hundre samlet i samfunnssalen, sier Johnny Torgersen i Rødt Sortland.

Svein Erik Tande fra Palestinakomiteen skal synge en palestina-sang, i tillegg til at det blir korsang fra Ukraina og en vipps-innsamling til Norvac i Gaza.

Allsang og kafe er en tradisjon under 1. mai arrangementet.

LO i Vesterålen, Sortland Ap, Sortland SV, Rødt Sortland og lokale fagforeninger i tillegg til Nei til Eu, Sykehusets Venner og besteforeldrenes klimaaksjon utgjør arrangørene. I tillegg er bondelaget invitert.

Friske diskusjoner

Internasjonalt er det krigen i Gaza som er løftet frem.

– Jeg tror vi alle er enige i at en sterk offentlig velferd er viktig for oss, stopp privatiseringa og profittfri velferd, det er viktig for alle oss, sier Johnny Torgersen.

Nasjonale paroler er det også, som krav om nasjonal makspris på elkraft og å avvise EU sin fjerde energipakke.

– Parolegrunnlaget er slik at ikke alle stiller seg under alle parolene. Slik at vi har hatt fabelaktig flotte og friske politiske diskusjoner underveis i forberedelsene. Samlet representerer det bredden til venstresiden i Sortlandspolitikken, sier Fred Frivåg.

Han påpeker at det er godt med uenighet også, all den tid der ligger et demokrati i hva slags faner som blir plukket opp og båret i 1. mai-toget.

Sortland har en lang og fin tradisjon med feiring av 1. mai, forteller Frivåg.

– Vi har et samarbeid i Vesterålen med at vi ofte har hoved-talere som kommer sentralt fra som starter i Hadsel og har god tid der, så har de en kort mellomlanding på Sortland før de har tale på arrangementet på Andenes, sier han.

Likelønn og helsesektoren

For Rose Hemmingsen fra SV er den viktigste saken kommuneøkonomien og helsesektoren.

– Velferden må skje fra kommunen og ikke fra private selskap, fordi det er kjempedyrt kanskje tredobbel lønn for å leie inn til vikarvakt, sier hun.

Jan Eirik Coucheron fra fagforeninga Fellesforbundet er opptatt av arbeid til alle og likelønn. Han er klubbleder i Boreal buss i Vesterålen.

– Noe vi har felles er et seriøst arbeidsliv og heltidsstillinger i det offentlige og helsevesenet, noe som skulle være en selvsagt ting i dag, men som vi jobber for. Når man sliter med rekruttering er det ubegripelig at man ikke kan «overbemanne» i form av hele stillinger. Når alternativet er å leie inn dyre vikarer for å fylle en turnus, sier han.

Parolene skal løftes høyt i år, i det kampen for å beholde de lokale sykehustilbudene pågår. Foto: Tone M. Sørensen

Frivåg peker på at vikarer uten opplæring kan være en stor belastning for de som er på vakt, foran å være til nytte.

– Jeg har ei datter som jobber i helsevesenet som beskriver en hverdag som er travel og sykemeldinger. En innleid vikar som ikke har opplæring på avdelinga, blir en person som tasser rundt for å fylle antallet på avdelinga, men får ikke gjort noen særlig nytte for seg. Det er ekstremt kostbart og belastende for de som står i dette, sier han.

I fellesskap

Arbeiderne sine rettigheter er kjempet fram, og man må fortsette å kjempe påpeker komiteen, som mener 1. mai fortsatt er viktig i så måte.

– Det er mange saker å kjempe for, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er også det at man har med internasjonale faner, er fordi man vil være solidarisk og det har arbeiderbevegelsen alltid vært, sier Johnny Torgersen.

– Hvor viktig er 1. mai og det å ha det internasjonale perspektivet også?

– Jeg synes det er forferdelig viktig. Den dagen vi ikke bryr oss om andre mennesker i andre land, hvordan de har det, da har vi mistet en stor del av vår selvrespekt, sier han.

Både de lokale, nasjonale og internasjonale sakene, har man ei overbevisning om at er noe man løser best i lag, forteller Fred Frivåg.

– Du må forstå ting i en helhet. Hvis jeg åpner kjøleskap-døra mi kan jeg få inntrykk av at det er nok mat i verden. Man må forstå helhetsbildet i situasjoner, det gjelder miljø og det gjelder sikkerhet som er blitt aktualisert nå. Vi løser alt best i fellesskap, slår Fred Frivåg fast.