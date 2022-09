– Vi er veldig glade for at NNM kommer tilbake til Vesterålen, sier styreleder Richard Johansen i Sortland Alpinklubb i en pressemelding.

2023 blir et jubelår for klubben, som også feirer 50 år neste år. Og et halvt århundre etter er klubben mer populær enn noen gang.

Doblet medlemsmassen

– Vi har hatt en betydelig økning i medlemsmassen gjennom covid, og har doblet antall medlemmer de siste to årene. Samtidig er bakken populær for hele Vesterålen, særlig blant ungdom som ønsker et mer uorganisert tilbud, sier Johansen.

Mye planlegging

Frem mot NNM er det mye som skal på plass, og klubben er godt i gang med planleggingen.

- Et sånt mesterskap er viktig for klubben og gir ekstra motivasjon. Anlegget drives på dugnad av Sortland Alpinklubb. Vi har et fantastisk dedikert trenerteam og en stor og engasjert foreldregruppe som stiller opp sent og tidlig for at Vesterålen skal ha et attraktivt alpinmiljø og åpent anlegg gjennom hele sesongen.

I mars krones altså innsatsen med NNM.

- Vi gleder oss til å lage alpinfest i Ånstadblåheia, sier Johansen.