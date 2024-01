Nord-Norge har akkurat lagt bak seg et stormsenter, nå kommer neste runde forteller meteorlogen.

– Vi er i vurderingsfasen akkurat nå, sier Eirin Ristesund, vakthavende meteorolog.

Neste runde begynner allerede tirsdag med et etterslep fra mandag.

– Vi har ute et gult farevarsel fra i kveld og ut over natta. Det kan komme sørvestlig til sterk storm, men den vil være kortvarig.

Ristesund anbefaler de som har sikret tingene sine om å fortsette med det og holde beredskapen oppe gjennom natten.

Etter at uværet har passert onsdag morgen blir det en liten pause.

– Det blir fortsatt nedbør, for Vesterålen gjerne i form av sludd og regn.

– Stormsenter av en annen verden

Onsdag kveld vil uværet ta seg opp igjen.

– Det kommer et stormsenter av en annen verden. Vi er i vurderingsfasen nå, og kan ikke komme med alle detaljer, sier Ristesund og legger til at det hvert fall vil komme oransje farevarsler.

Torsdag blir det sørvest til sludd - og vindfullt.

– Det kan hende Vesterålen havner i en lomme med litt roligere vær, men det vet vi ikke.

Lavtrykket passerer torsdag morgen med snø og kraftig vind, og det kan bli sterk storm fra nordvest. Lavtrykket kommer fra Helgeland og vil komme helt opp til Lofoten og Vesterålen.

– Torsdag blir en skikkelig innedag. Det blir storm i kombinasjon med snø, og kanskje kortvarig orkan.

Kan bli verre enn mandag

VOL spør meteorlogen om hun tror torsdagen kan bli verre enn mandag.

– Ja, det tror jeg. Da vil vinden komme mer rett inn i landet, mandag var den mer ute i havet. Det blir også snø.

Ristesund gjentar at de nå er i vurderingsfasen og at det vil komme et varsel for torsdagen i løpet av de neste timene.

– Det er bare å skrinlegge torsdagen og følge med på varslene. Detaljene kommer.

Avslutningsvis sier hun at heller ikke fredagen ser ut til å bli rolig. Da kan det bli vestlig kuling og snø.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Ser ut som vi får alle stormene vi ikke fikk før jul nå, avslutter hun.