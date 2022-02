Dette skriver Nordlaks på sin hjemmeside.

Gemak er en større tyrkisk verftsgruppe med hovedaktiviteten i byen Yalova. Området er kjent for Nordlaks da begge selskapets nye brønnbåter ble bygget av et annet verft i det samme området. Direktør for prosjektutvikling i Nordlaks, Inge Berg, er glad for at de endelig har en klar plan for fremdrift og bygging i Hydra.

– Vi gikk ut bredt både nasjonalt og internasjonalt i anbudsprosessen, og vi er trygge på at Gemak er rett partner for å realisere Hydra-prosjektet, understreker Berg.

Lokalt samarbeid

Fremdriftsplanen er at stålkuttingen tar til ved verftet i sommer, og at Hydra skal være klar for transport til Norge i første kvartal 2024. Verftet tar nå fatt på detaljplanlegging av byggingen, og vil i denne fasen støttes av NSK Ship Design AS i Harstad som i samarbeid med Nordlaks i Vesterålen har gjennomført prosjekteringen av Hydra-designet så lang.

– Dette er en merkedag også for NSK Ship Design. Vi er stolt av å samarbeide med Nordlaks om enda et innovativt havbrukskonsept som også bidrar til utvikling av havbruksnæringen, sier daglig leder Mats Nygaard Johnsen i NSK Ship Design.

Hydra lokaliseres til Hadsel

Byggekontrakten innebærer at verftet tar ansvar for design, bygging og levering av enheten. Verftet overtar også ansvar for eksempel innkjøp og kontraktsinngåelser med underleverandører i henhold til Nordlaks sine spesifikasjoner og leverandørlister.

– Målet er at Hydra skal plasseres på lokaliteten Sørvika, ved den nordre enden av Raftsundet i Hadsel kommune. Dette er en meget godt egnet lokalitet for å teste ut konseptet og utnytte fordelene som designet gir med passiv vannutskifting, sier prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks.