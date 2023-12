Det opplyser Sortland kommune i en pressemelding onsdag morgen.

Ordfører Grete Ellingsen beklager at Johnsen forlater stillingen som øverste administrative leder i kommunen.

– Jeg har forståelse for at kommunedirektøren ønsker å søke nye utfordringer. Jeg vil takke henne for innsatsen i nesten tre år som kommunedirektør i Sortland. Jeg er også glad for at hun vil fortsette i stillingen i oppsigelsestiden frem til i begynnelsen av mars 2024, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid til det beste for Sortland.

Kommunen opplyser at de raskt vil komme i gang med en prosess for å rekruttere ny kommunedirektør-

– Kommunestyret vil få sak om dette til behandling til sitt møte 14. desember, sier Ellingsen.

VOL har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Johnsen selv.