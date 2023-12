Bakgrunnen for støtten var at Vesterålen var godt representert under Ersamus+ sin samling i Tbilisi, Georgia, heter det i en pressemelding fra kultursamarbeidet i Vesterålen.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram og EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er bare tolv norske plasser på samlingen, og tre av disse ble kapret av Henriette Endresen fra Vesterålsrådet/Vesterålen ungdomsråd, Alexia Nys fra Vesterålen kultursamarbeidet og Sindre Wolf fra Andøy kommune.

Til sammen får prosjektene knyttet til Vesterålen tildelt 150 739 Euro, noe som med dagens kurs tilsvarer 1 781 433 norske kroner.

I løpet av to samlinger ved Tbilisi Take Off og Oslo Onboarding var formålet å skape sterke partnerskap mellom ungdomsarbeidere i Norge og østlige partnerskapsland.

Målet var å legge grunnlaget for samarbeid mellom spennende prosjekter i regi av Erasmus+ youth-prosjekter, som vil gi ungdommene mulighet til å samarbeide og leve på tvers av landegrenser. Nå skal Vesterålen huse tre prosjekter:

VESTERÅLSRÅDET- I CARE

«I care» er et bærekraftprosjekt i samarbeid mellom partnere i Norge, Danmark og Armenia. Gjennom prosjektet skal vi styrke ungdom mellom 15 og 24 år med å gi de kunnskap om klimaendringer og konkrete verktøy for å ta bærekraftige valg i sin hverdag.

Prosjektet er en ungdomsutveksling i to faser, der første utveksling blir i Vesterålen i starten av juni 2024. Fase to blir i Armenia i august.

Partnere: Vesterålsrådet (Vesterålen ungdomsråd), Møre og Romsdal fylkeskommune og organisasjoner fra Armenia og Danmark.

Å få finansiering fra EU til ungdomsutveksling vil løfte vår lokale satsning på ungdom, og gi ungdommer og fagmiljøet lokalt et internasjonalt nettverk. Dette er et kjempeløft for ungdomsmedvirkningen i hele regionen, skriver Henriette Endresen- Vesterålsrådet/ Vesterålen ungdomsråd.

ANDØY KOMMUNE – PROJECT WILDFULLNESS

Andøy Kommune skal sammen med partnere fra Moldova, Georgia og Friluftssenteret i Gamle Oslo arrangere 2 friluftsleirer for ungdom mellom 13-17 år hvor tema er mestring i friluft og mindfulness.

Den første leiren arrangeres sommeren 2024 på Husebergøya i Oslofjorden. Da kommer det ca. 30 ungdommer for å bli kjent og oppleve nye ting sammen over 5 dager.

Den sammen gjengen vil så møtes igjen i Batumi i Georgia høsten 2024. Fra Batumi reiser de opp i Kaukasusfjellene hvor de skal få oppleve det kulturen og naturen der har å by på.

En viktig dimensjon ved prosjektet er mindfulness. I en tid hvor ungdommer melder om stress, utenforskap, ensomhet og prestasjonsangst mener prosjektgruppen at for noen ungdommer kan det finnes nyttige verktøy innenfor mindfulness. Derfor vil ungdommene få prøve seg på og erfare både yoga, meditasjon og refleksjonsøvelser gjennom begge oppholdene.

For Andøy er dette prosjektet et viktig steg mot en mer helhetlig jobb rundt ungdomsutveksling. Dette er den første testen på bruk av Erasmus+ systemet, og målet er årlige prosjekter hvor ungdommer både får reise bort og være vertskap for besøk. Det ligger stort potensiale i Erasmus+ programmet, og vi har stor tro på at verdien av å møte andre land og kulturer er stor for de ungdommene som deltar. I dette første prosjektet vil det være 4-5 ungdommer som reiser fra Andøya, skriver Sindre Wolf i Andøy kommune.

VESTERÅLEN KULTURSAMARBEID/LATERNA MAGICA- LABORATORY OF CREATIVE WORKS

Laterna Magica, Vesterålen Kultursamarbeidet sin ungdomssatsning for talentfilmutvikling har etablert et partnerskap med Ukrainsk partner Youth Dram Theatre "AmaTea"(Chernihiv, Ukraine) om ungdomsutveksling i Nord-Norge for ungdom i alder 16 til 22 år. Working title ‘’ Laboratory of Creative Works’’.

Hovedmål er rett og slett å gi disse ungdommene en interkulturell erfaring, det å bli kjent, samarbeide og skape felles erfaring med ungdommene fra en annen Europeisk land som de aldri har truffet før.

Utveksling vil skje gjennom en uke med aktivitet i Vesterålen- og arrangeres som en kreativ lab hvor ungdommene skal gjennom alle steg av en kreativ prosess innafor film og animasjon. Her blir det fokus på historiefortelling, skriving av scenario med plotutvikling, ulike former for kunst og håndverk, filming, redigering og premierevisning av verkene ungdommene lager sammen. Ungdommene skal samarbeide på tvers av landegrenser for å fremme mestringsfølelse, samarbeidsevnene og inkludering. I tillegg blir det satt av god tid til andre aktiviteter hvor aktiv medvirkning av ungdommene i å skape utveksling blir nøkkelen.

Dette prosjektet gir oss mulighet til å jobbe i dybden med film-, teater- og forteller-talenter fra Vesterålen og Chernihiv. Kulturutvekslingen mellom ungdommene blir ekstra viktig nå som Ukraina er i krig. Disse ungdommene trenger håp, og sammen skal vi skape håp i verden gjennom kulturutvikling og kreativitet, skriver Alexia Nys, prosjektleder Laterna Magica.