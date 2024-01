– Det er en ordentlig inneværsdag i dag, sier vakthavende meteorolog i Tromsø, Gunnar Noer.

Når VOL ringer er meteorologen svært travel.

– Vi har fryktelig mye vær på gang, så det er egentlig kø på telefonen.

Full storm

Han forteller at de er i ferd med å sende ut oransje farevarsel om kraftig vind og kraftige vindkast.

– Da snakker vi vindkast på en 35-42 sekundmeter, forteller meteorologen.

Vinden skal stå på som verst fra natt til mandag frem til mandag ettermiddag og kveld, opplyser han.

– En periode da sier vi full og kanhende sterk storm i Lofoten og Vesterålen, og også på innsiden rundt Vestfjorden.

Det blir også både regn og regnbyger.

Ikke langt unna rødt

Til VG sier Noer om farevarselet:

– Dette er områder som er godt vant til sterk vind, så vi har holdt oss på oransje nivå så langt, men vi er ikke veldig lang unna å oppgradere det til rødt.

Fortsetter utover uken

Først tirsdag begynner vinden å avta igjen, men det vil fortsatt være sørvest kuling og grovvær, sier meteorologen.

– Vi snakker vel ikke at det ordentlig roer seg før et godt stykke ut i uka. Det blir en urolig værtype, men torsdag-fredag kan det være at det blir mer rolig.

Lyn og torden

Sent lørdag kveld var det mange sortlendinger som hørte et kraftig tordenbrak.

Noer sier de har registrert noe lynaktivitet i morgentimene søndag.

– Det er jo kraftig bygger utover der, så det er potensial for mer lyn, men det er ikke så mye at vi sender farevarsel på lyn spesifikt.

– Nå er et nytt frontsystem på vei oppover og da vil formodentlig faren for lyn og torden avta utover ettermiddagen.