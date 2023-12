Når VOL ringer vakttelefonen for vann og avløp i Andøy kommune bekrefter får vi bekreftet at de har fått melding om vannstans.

Hvor mange som er rammet vites ikke enda.

– Hele Forsvaret hvertfall er rammet og vi er akkurat nå begynt å søke fra sør, sier Johan Strand ved Andøy kommunes vakttelefon for vann og avløp.

Han forteller at kommunen fikk telefon fra brannstasjonen hos Forsvaret for cirka ett kvarter siden om at de var fri for vann og at de nå har satt i gang med å søke etter bruddet. Derfor har de foreløpig ikke oversikt over hvor stort område som er rammet og det er også for tidlig å si foreløpig hvor lang tid det vil ta før vannet er tilbake.