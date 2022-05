Fredag kveld stanset politiet en personbil med tilhenger i Sortland. Tilhengeren var tungt lastet, og det viste seg at ene tilhengerhjulet var uten dekk. Politiet beslagla derfor førerkortet til føreren.

– Det handlet om at farepotensialet var for stort til at vedkommende kunne kjøre videre, sier operasjonsleder Lars Halvorsen ved Nordland Politidistrikt, til VOL.