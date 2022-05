Like før 11:00 tirsdag formiddag kolliderte en ambulanse og en personbil på Åse i Andøy.

Som følge av dette ble veien stengt i en periode, men er nå åpen igjen.

11:07 meldte 110 Nordland at de rykket ut til Åse etter melding om trafikkulykken. Like etter meldte politiet at de også var på tur til stedet.

– To kjøretøy involvert. Det er ikke meldt om alvorlig personskade. Veien er per nå stengt på stedet, skrev de.

Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Etter det VOL erfarer skal en ambulanse under uttrykning ha kommet kjørende på Fv82. En personbil skulle svinge ut på fylkesvegen og ambulansen kolliderte da med personbilen.

En ambulanse og et ambulansehelikopter ankom stedet like etter klokken 11. Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

11:33 bekreftet politiet at det var en ambulanse og en personbil som var involvert i kollisjonen, samt at det ikke var meldt om personskade.

– Pasient i ambulanse fraktet videre med helikopter, meldte de.

– Ikke ytterligere skadet

Operasjonsleder Remi Johansen opplyser ved 12:30-tiden til VOL at fylkesveien igjen er åpen for trafikk.

Han sier videre at politiet ikke har fått helt klarhet i hva som forårsaket ulykken, men at de jobber på stedet for å ta avhør av de involverte i personbilen.

– Vi vil etterhvert også snakke med de involverte i ambulansen, men det er litt vanskelig akkurat nå siden de er på jobb, sier han.

Ifølge Johansen var ambulansen på tur til Risøyhamn med en pasient som skulle videre med ambulanseheliktopter derfra.

– Pasienten ble ikke ytterligere skadet som følge av ulykken og det ble for så vidt ingen forsinkelser heller, sier han.

– Kommer veien til å bli stengt under bilbergingen?

– Det har jeg ikke fått beskjed om, men det er ikke sikkert siden det er en så pass rett og oversiktlig strekning, sier operasjonslederen.