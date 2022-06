Kjære sortlendinger

Idag våknet vi til nyheter om grusomme handlinger mot uskyldige mennesker i Oslo. Det som skulle vært en dag for feiring av kjærlighet ble en dag fylt med sorg. Det er mange berørte idag, og mange som kan ha et behov for å samles.

Derfor blir det en liten markering utenfor Kulturfabrikken/Kvitbrygga i dag kl. 13, der vi kan samles for å vise støtte og solidaritet til de pårørte, og for å hedre kjærligheten og mangfoldet.

Ta med pride-flagget eller bare kom som du er

Jeg håper så mange som mulig vil komme, og inviterer særlig folkevalgte i Sortland til å komme!

«Om en mann kan skape så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan skape sammen.»