Bakgrunnen for spørreundersøkelsen er at kommunestyret har bedt om at det utarbeides en frivillighetsmelding for kommunen.

Frivillighetsmeldingen skal vise hvordan Sortland kan skape et bedre og mer mangfoldig tjenestetilbud ved å styrke frivillighetsarbeidet i kommunen. Det planlegges at kommunestyre skal behandle meldingen i juni 2022.

Frivilligheten er viktig

– Sortland kommune vil fortsatt ha frivilligheten med på laget for å utvikle sortlandssamfunnet, skriver rådgiver Ørnulf Nielsen i ei pressemelding.

Dette perspektivet er ifølge pressemeldingen en viktig del av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 med visjon: Ilag om fremtidas Sortland - raus, attraktiv og bærekraftig.

– I Sortland finnes et mangfold av frivillige organisasjoner og aktiviteter og innbyggere er aktive bidragsytere innenfor ulike interesseområder i sine nærmiljø. Muligheten til å bidra som frivillig, styrker opplevelsen av å ha verdi, fremmer fellesskap og identitet. Det å delta som frivillig kan også ha stor betydning for å forebygge eller redusere isolasjon og ensomhet, blant unge så vel som eldre. Frivilligheten er viktig for utviklingen av fremtidas Sortland, skriver Nielsen.

Spørreundersøkelsen er rettet mot enkeltpersoner, lag og foreninger. Spørreundersøkelsen vil finnes på kommunens hjemmeside.

Egen arbeidsgruppe

Kommunedirektøren har etablert en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å utarbeide meldingen.

Arbeidsgruppen består av kommunalsjef teknisk Terje Kili, folkehelsekoordinator Guro Karlsen, fritidsleder Øystein Lindbeck, rådgiver oppvekst Kristoffer Lagesen og rådgiver Ørnulf Nielsen.

– Arbeidsgruppen håper på god deltakelse i spørreundersøkelsen slik at de kan ta med seg tilbakemeldingene i frivillighetsmeldingen. Spørreundersøkelsen blir avsluttet onsdag 13. april, opplyses det i pressemeldingen fra Sortland kommune.