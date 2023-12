Fagbladet Anlegg & Transport har skrevet om nyåpninga av den 3,4 kilometer lange tunnelen i Troms og Finnmark.

– I dag åpnet Kvænangsfjelltunnelen, ca. 9 mnd tidligere enn opprinnelig plan! For en ufattelig flink gjeng vi har i LNS! Æ blir så utrolig stolt!, skrev konsernsjef Frode Nilsen på Facebook-siden sin fredag.

Tunnelen åpnet klokka 14 fredag i forrige uke.

Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier har sagt til Anlegg & Transport at det har vært viktig for dem å ta ut trafikknytten så raskt som mulig, uten at det har gått på bekostning av sikkerheten.

– E6 Kvænangsfjellet ble overført til Nye Veier sommeren 2019. Prosjektområdet er opprinnelig 25 km langt, og strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune, og en bit inn i Kvænangen kommune i Troms og Finnmark. Fjellovergangen regnes som værhard, og stenges regelmessig om vinteren. Eneste omkjøring er om E8 i Finland, skriver fagbladet.

Mens Nye Veier har vært byggherre, er det altså LNS som har vært totalentreprenør på prosjektet.

Kvænangsfjelltunnelen er bare en av to tunneler som skal bygges. I tillegg kommer Mettevolltunnelen og 8,6 kilometer ny vei, som skal være ferdig i september neste år.